Компания выпустила обновление прошивки для ряда моделей, включая DeathAdder V3 Pro.

Любители игр, особенно соревновательных, уделяют большое внимание снижению различных задержек, в динамичных играх иногда решающими могут стать доли миллисекунды. На общую задержку ввода влияет частота опроса периферии, в частности мыши. Источник: Razer

На сегодняшний день стандартом для игровой периферии можно считать частоту опроса 1000 Гц — данные о совершённых действиях отправляются каждую миллисекунду. Но с появлением всё более скоростных мониторов может быть оправдано дальнейшее повышение частоты опроса для ещё большего снижения задержки. На мониторах с высокой частотой обновления перемещения 1000-герцовой мыши уже могут показаться недостаточно плавными, а особо привередливые игроки даже могут ощущать микрозадержки. Поэтому на рынке стали появляться игровые мыши с частотой опроса до 8000 Гц — данные отправляются каждые 0,125 мс. Одной из компаний, предлагающих такие мыши, является Razer. Накануне стало известно о выходе новой прошивки, с которой частота опроса 8000 Гц станет доступна на большем количестве игровых «грызунов».

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Razer напоминает, что в 2021 году представила самую быструю проводную технологию Razer Viper 8 кГц, а в 2022 году внедрила беспроводную технологию HyperPolling Wireless, которая в сочетании с беспроводным адаптером Razer HyperPolling и док-станцией Razer Mouse Dock Pro обеспечивала частоту опроса 4000 Гц. В апреле 2023 года обновлённый HyperPolling Wireless с частотой 8000 Гц стал доступен для мыши Viper Mini Signature Edition. Теперь обновление распространяется на мыши Viper V2 Pro, DeathAdder V3 Pro, Cobra Pro, Basilisk V3 Pro, Viper V3 HyperSpeed, скачать и установить его можно через последнюю версию программного обеспечения Razer Synapse.

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Специалисты Tom’s Hardware отмечают, что не все игры могут быть совместимы с такой высокой частотой опроса, а также она может значительно увеличить нагрузку на процессор.