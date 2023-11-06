Светлый дизайн c полупрозрачными клавишами и RGB подсветкой.

SteelSeries выпустит ограниченный тираж компактных клавиатур Apex Pro Mini Ghost, сообщает TechPowerUp. Данное исполнение отличается светлой цветовой гаммой и клавишами из двойного PBT пластика с полупрозрачными боковыми плоскостями и текстурированной поверхностью. SteelSeries называет клавиатуры Apex Pro самыми настраиваемыми на планете и заявляет о применение самых быстрых переключателей — это собственная и запатентованная разработка OmniPoint 2.0 с полностью настраиваемым срабатыванием. Переключатели рассчитаны на 100 миллионов нажатий.

SteelSeries позиционирует клавиатуры Apex Pro Mini формата 60%, как идеальное решение для поездок, киберспортивных турниров, компактные размеры оценят и те пользователи, которые планируют использовать её стационарно, дома или в офисе, малые размеры клавиатура позволят освободить больше места на столе, подобрать более удобное положение. При этом Apex Pro Mini предлагает полные возможности обычных клавиатур — вторичные функции напечатаны сбоку на клавишах, использовать их позволяет клавиша-модификатор. В числе других достоинств витой кабель премиум-класса с двойной оплеткой.

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Будет доступно всего лишь 250 экземпляров Apex Pro Mini Ghost, приобрести их можно исключительно в фирменном магазине SteelSeries, зарубежная рекомендованная цена 229,99 долларов США.

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