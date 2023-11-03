Всё заработало, а скорость достигала 3,6 ГБ/с.

Edgar Almeida, Unsplash

Steam Deck обладает достаточной производительностью для большинства современных игр, однако ограниченное пространство на встроенном накопителе может стать проблемой для владельца, который хотел бы носить с собой большую библиотеку AAA игр, каждая из которых может занимать более 100 ГБ без учёта кэша шейдеров. Журналисты Storage Review решили на корню избавиться от этой проблемы, чтобы больше никогда не задумываться о нехватке свободного места — установили в Steam Deck накопитель серверного класса объёмом 61 ТБ, сообщает Tom’s Hardware.

Внутренний твердотельный накопитель M.2 NVMe формата 2230 в Steam Deck был заменён адаптером M.2 на U.2, который, в свою очередь, подключался к твердотельному накопителю во внешнем корпусе. Платформа и программное обеспечение Steam Deck оказались довольно гибкими и смогли распознать накопитель без видимых проблем, он продемонстрировал хорошую производительность в тестах, достигая максимальной скорости 3,6 ГБ/с — это даже выше, чем у оригинального M.2 NVMe накопителя.

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После такой модификации и без того не маленький Steam Deck вряд ли можно назвать портативным устройством, с расположением накопителя тоже есть проблемы, так на фото видно, что его корпус перекрывает вентилятор, что несомненно скажется на охлаждении.