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Moleculo
NVIDIA исправила уязвимости в новых драйверах для устаревших видеокарт и операционных систем
Драйвера 474.64 и 474.66 для видеокарт Kepler, операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, а также 10 и 11.

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Pascal Brändle, Unsplash

NVIDIA выпустила новые драйвера для устаревших видеокарт и устаревших операционных систем, чтобы закрыть обнаруженные уязвимости. Так под современные операционные системы Windows 10 и 11 были выпущены драйвера для устаревших видеокарт GeForce GTX 600 и 700 на базе архитектуры Kepler, а под устаревшие операционные системы Windows 7, 8 и 8.1 инженеры NVIDIA выпустили драйвера для множества видеокарт, начиная от GeForce GTX 600 и заканчивая GeForce RTX 30, сообщает ComputerBase.

Видеокарты Kepler не получают Game Ready драйверы с октября 2021 года, но обновления безопасности будут по-прежнему предоставляться до конца сентября 2024 года. Аналогично для устаревших операционных систем Windows 7, 8 и 8.1, обновления драйверов с исправлениями уязвимостей будут выходить до конца сентября 2024.

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Подробную информацию о десяти устранённых уязвимостях, их номера в базе данных общеизвестных уязвимостей можно найти в бюллетене безопасности NVIDIA, а также в примечаниях к выпуску драйверов 474.64 (PDF) и 474.66 (PDF).

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Эти два драйвера предназначены исключительно для пользователей с видеокартами NVIDIA Kepler или более новыми видеокартами GeForce вплоть до семейства Ampere, которые используются под управлением Windows 7, 8 и 8.1. Видеокарты GeForce RTX 40 (Ada Lovelace) не поддерживаются в устаревших операционных системах. Стоит отметить, что такие видеокарты, как GTX 750 Ti, GTX 750 и GTX 745 относятся к семейству Maxwell и всё ещё получают обновления драйверов Game Ready.

Источники
ComputerBase
NVIDIA
#nvidia #видеокарты #драйвера
Источник: computerbase.de
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