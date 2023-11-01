Комплекты 48 ГБ пополнят как продвинутые линейки для геймеров и энтузиастов, так и базовую для более экономных пользователей.

Ассортимент оперативной памяти бренда KLEVV пополнился комплектами DDR5 объёмом 48 ГБ, сообщает VideoCardz. Теперь популярные скоростные серии для геймеров и энтузиастов CRAS V RGB, CRAS XR5 RGB, BOLT V DDR5 доступны в вариантах общим объёмом вплоть до 48 ГБ (2×24 ГБ) и 64 ГБ (2×32 ГБ).

Благодаря комплектам большого объёма, перечисленные серии выходят за рамки геймерских систем и подойдут для рабочих станций, причём в серии доступны модули со скоростью до 8000 МТ/с — всё это в совокупности позволит ускорить систему и повысить её отклик в играх и многозадачных рабочих сценариях. Кроме того, более доступная серия KLEVV DDR5 U-DIMM для экономных покупателей также получает комплект 48 ГБ, дополняющий ранее доступный вариант на 64 ГБ. В этой серии память не получила красивых радиаторов и подсветки, зато стоит дешевле.

реклама

Новейшие комплекты памяти большой ёмкости за рубежом появятся в продаже с ноября 2023 года.