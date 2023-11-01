Превосходная эффективность подтверждается сертификатом 80 Plus Titanium.

Thermaltake объявила о выпуске модульного ATX 3.0 блока питания Toughpower TF3 мощностью 1550 Вт, который ориентирован на высокопроизводительные системы и разгон, сообщает TechPowerUp. В первую очередь подчёркивается наличие сразу двух 12+4-контактных кабелей PCIe нового образца 12V-2×6, которые, как ожидается, надёжнее и безопаснее 12VHPWR. Превосходная эффективность подтверждается сертификатом 80 Plus Titanium.

Производитель заявляет, что блок отвечает даже более строгим требованиям, чем те, что заложены в спецификации Intel — он имеет конструкцию с низким уровнем пульсаций и шума <30 мВ, регулировкой напряжения <±2% и временем удержания 17 мс. В соответствии со стандартом Intel ATX 3.0 рассматриваемый блок выдерживает всплески мощности всей системы до 200%, всплески мощности видеокарты до 300%, а также отвечает требованиям эффективности при низкой нагрузке. В конструкции используются только японские электролитические конденсаторы высокотемпературной серии 105°C.

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Среди других особенностей: кнопка турборежима раскручивает вентилятор до 2400±10% об/мин; встроенные защиты, включая OCP, OVP, UVP, OPP, SCP и OTP; дополнительная перемычка в комплекте для работы без подключения к материнской плате в системах с несколькими блоками питания; пусковой ток меньше 50 А; низкие отклонения напряжения в переходных процессах (12 В < 1%, 5 В < 3% и 3,3 В < 5%); одиночная шина +12 В.

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Рекомендованная розничная цена Toughpower TF3 1550 Вт — 369,99 долларов США.