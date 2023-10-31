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Moleculo
Башенный кулер со смещённой конструкцией SilverStone Argon V140 ARGB не помешает оперативной памяти
Благодаря тонкому радиатору и значительному смещению кулер не перекроет слоты памяти.

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Компания SilverStone Technology представила башенный воздушный кулер для процессора Argon V140 ARGB, оснащённый 140-мм ARGB вентилятором, сообщает японский JdM. Благодаря тонкой конструкции и значительному смещению радиатора кулер не перекрывает слоты оперативной памяти. Основание и радиатор связаны четырьмя 6-мм тепловыми трубками, расположенными в шахматном порядке, с процессором трубки контактируют напрямую.

Источник: SilverStone Technology

Охлаждающий вентилятор имеет 10 встроенных настраиваемых светодиодов, цветом и режимом освещения можно управлять посредством программного обеспечения материнской платы. Скорость вращения вентилятора находится в диапазоне 400…1750 об/мин, максимальная подача воздуха 93 кубических фута в минуту (CFM). На максимальных оборотах заявлено статическое давление 2,24 мм водного столба, уровень шума 30,8 дБА. Вентилятор использует гидродинамический подшипник, наработка на отказ составляет 30000 часов.

Источник: SilverStone Technology

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Размеры SilverStone Argon V140 ARGB 140×81×160, вес 820 г. Поддерживаемые платформы: Intel LGA2066, 2011, 1700, 1200, 115x и AMD AM5, AM4.

Источник: SilverStone Technology
Источники
JdM
SilverStone Technology
#системы охлаждения #silverstone #кулеры для процессора
Источник: gdm.or.jp
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