В частности, настольные варианты могут получить инструкции, полезные для ускорения нейросетей.

Привычно, когда настольные и серверные процессоры одного поколения отличаются поддерживаемыми наборами инструкций, но, похоже, что такой сценарий возможен и в пределах гораздо более узкого сегмента. В Tom’s Hardware сообщают, что будущие процессоры Intel Arrow Lake для настольных ПК и ноутбуков могут отличаться поддерживаемыми инструкциями. Специалисты ссылаются на информацию, найденную Twitter (заблокирован в РФ) блогером @InstLatX64, поэтому не стоит доверять ей на 100%.

Утверждается, что настольные процессоры Intel Arrow Lake в корпусе LGA1851 будут отличаться от мобильных поддержкой инструкций AVX-VNNI-INT16, SHA512, SM3 и SM4, а также поддержкой функции LBR. Причины, по которым эти инструкции могут быть не реализованы в мобильных процессорах, неизвестны. Есть предположение, что это снова связано с набором различных ядер, например, если в настольных процессорах не будет ядер со сверхнизким энергопотреблением, то на мобильных именно они могут стать причиной отключения инструкций в других ядрах для «выравнивая» их возможностей. Но пока это догадки.

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Что касается перечисленных инструкций, специалисты объясняют, что AVX-VNNI-INT16 будут полезны для ускорения рабочих нагрузок, связанных со свёрточными нейросетями и глубоким обучением, SHA512, SM3 и SM4 предназначены для ускорения работы алгоритмов соответствующих криптографических технологий, а LBR — это функция отладки и настройки, которая хранит записи недавно выполненных ветвей и помогает разобрать поток выполнения программы для оптимизации и поиска уязвимостей.