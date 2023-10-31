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Moleculo
AGEMAGIC представила кубический мини-ПК TANK 03
В числе конфигураций основанная на Intel Core i9 и NVIDIA GeForce RTX 3080 для ноутбуков.

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ACEMAGIC представила мини-ПК под названием TANK, он получил кубическую форму и предлагает достаточно производительные для своего форм-фактора конфигурации, сообщает Wccftech со ссылкой на Liliputing.

Источник: ACEMAGIC

Создавая новый мини-ПК в ACEMAGIC вдохновлялись научно-фантастическими космическими кораблями, что хорошо прослеживается в дизайне. Помимо уникального внешнего вида, компьютер отличается наличием нескольких интересных элементов и продвинутой системой охлаждения: на корпусе присутствует «шайба» для переключения режимов энергопотребление и регулирования уровня производительности, а система охлаждения включает семь тепловых трубок, две 8- и пять 5-миллиметровых. Размеры TANK 03 — 167×167×161 мм.

Источник: ACEMAGIC

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Мини-ПК ACEMAGIC TANK 03 предлагается в различных конфигурациях на базе мобильных процессоров Intel Core 12-го поколения и дискретной графики NVIDIA GeForce RTX 30 для ноутбуков. На данный момент известно о четырёх конфигурациях с процессорами Intel Core i7-12700H или Core i9-12900H, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060M, 3070M и 3080M. ACEMAGIC ещё не назвала цены и сроки начала продаж.

Источники
Wccftech
Liliputing
#мини-пк #agemagic
Источник: wccftech.com
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