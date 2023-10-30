В игре близка к AMD Radeon 780M, а в бенчмарках гораздо лучше.

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Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров Snapdragon X Elite — нового чипа для персональных компьютеров от компании Qualcomm, сообщает VideoCardz. На специальном мероприятии журналистов познакомили с двумя тестовыми системами в виде компактных и лёгких ноутбуков: одна конфигурация (A) включала 15,6-дюймовый дисплей 4K и была настроена на энергопотребление 80 Вт, другая (B) с 14,5-дюймовым дисплеем 2,8K была настроена на работу с ограничением 23 Вт, оба компьютера оснащались оперативной памятью LPDDR5X-8533.

По данным Qualcomm, интегрированная графика Snapdragon X Elite в кроссплатформенных бенчмарках 3DMark Wild Life Extreme и GFXBench Aztec Ruins показала себя лучше решений, встроенных в AMD Ryzen 9 7940HS и Intel Core i7-13800H. Конфигурация A также обходит Apple M2 в этих бенчмарках, чипу Apple удаётся опередить конфигурацию B только в Wild Life Extreme.

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Специалисты YouTube канала 极客湾Geekerwan решили провести игровое тестирование Qualcomm Snapdragon X Elite, из двух выбранных игр без проблем работала только одна — Control. В ней новый чип Qualcomm показал производительность, близкую к AMD Ryzen 7 7840HS, опередил Apple M2, но уступил Apple M2 Max и дискретной графике начального уровня: NVIDIA GeForce RTX 4050 и RTX 3050 для ноутбуков.

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