Ранее за пределами Китая видеокарта была доступна только в составе готовых ПК.

В Европейской рознице появилась видеокарта AMD Radeon RX 7900 GRE, которая до сих пор была доступна за пределами китайского рынка только для системных интеграторов и, следовательно, только в составе готовых ПК. Похоже, ситуация может измениться, пишет ComputerBase со ссылкой на находку VideoCardz. «Золотой кролик» Golder Rabbit Edition достиг европейской розницы примерно через три месяца после выхода, испанский ритейлер PC Components установил на видеокарту цену около 720 евро, а румынский PC Garage — около 746 евро в переводе с местной валюты на момент написания. Что интересно, появившийся в Европе вариант Radeon RX 7900 GRE представляет собой не референсный дизайн, а кастомный — Pulse от компании Sapphire.

До начала сентября AMD Radeon RX 7900 GRE была самой дешёвой видеокартой RDNA3 с 16 ГБ видеопамяти, но сейчас это уже не так, RX 7800 XT также предлагает 16 ГБ видеопамяти и только на 6% медленнее при цене на 23% ниже, отмечают специалисты ComputerBase. Таким образом, при текущей цене 720…750 евро модель вряд ли заинтересует покупателей, которые подбирают видеокарту с учётом оптимального сочетания производительности и цены.