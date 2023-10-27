Тестовая платформа замечена в базе данных PugetBench.

В запутанных планах Intel по выпуску новых процессоров кроме линеек Core и Core Ultra 1-го поколения для ноутбуков есть также и Core 14-го поколения Raptor Lake Refresh. Ранее в Сети заметили несколько 55-ваттных моделей HX, накануне одна из них была найдена в базе данных PugetBench, сообщает VideoCardz. Это Core i7-14700HX, который тестировался на мобильной платформе с 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и дискретной графикой Arc A570M.

По предположениям ресурса, данная тестовая платформа в первую очередь могла использоваться для теста Intel Arc A570M, новой мобильной дискретной видеокарты, а не Core i7-14700HX, поскольку обычно процессоры подобного уровня сочетаются в ноутбуках с графикой флагманского уровня, к которому A570M отношения явно не имеет. Так или иначе, теперь есть дополнительные признаки подготовки как новой серии мобильных процессоров Raptor Lake-HX Refresh, так и новой дискретной видеокарты. Что интересно, серия HX теперь есть и у AMD, под ней компания выпускает конкурирующие процессоры Dragon Range, они тоже являются адаптацией настольных моделей для ноутбуков.

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В базе данных не раскрывается конфигурация Intel Core i7-14700HX, возможно, процессор получит 20 ядер, как и настольная версия.