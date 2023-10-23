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Moleculo
Alan Wake 2 официально будет работать только на поддерживающих сетчатые шейдеры видеокартах
Начиная от NVIDIA GeForce RTX 20 и AMD Radeon RX 6000.

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Remedy Entertainment опубликовала системные требования ПК-версии Alan Wake 2, обескуражив владельцев не самых современных видеокарт. Чтобы обеспечить 30 кадров в секунду на средних настройках в 1440p без трассировки лучей, с включённым масштабированием в сбалансированном режиме, потребуется NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 6600 XT. Выжать 60 кадров в секунду в 1080p можно на RTX 3070 и RX 6700 XT при масштабировании в режиме производительность. А для игры на минимальных настройках графики потребуется RTX 2060 и RX 6600 с масштабированием в режиме качество. Запросы уже впечатляют, особенно, требования к обязательному включению NVIDIA DLSS или AMD FSR. Но даже не это самое главное, игра требует от видеокарты поддержки сетчатых шейдеров Mesh Shaders и соответственно DirectX 12 Ultimate, сообщает OC3D.

Источник: Remedy Entertainment

Первоначально об этом написал в Twitter (заблокирован в РФ) сотрудник Remedy под псевдонимом @newincpp, но позже запись пропала. «Небольшое уточнение, которого здесь нет: карты серий 10(NV) и 5000(AMD) не фигурируют, поскольку официально поддерживаются только видеокарты с сетчатыми шейдерами», — говорилось в сообщении. На видеокартах NVIDIA сетчатые шейдеры доступны начиная с серии GeForce RTX 20, в случае AMD начиная с серии RX 6000 (RDNA 2).

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Сетчатые шейдеры позволяют разработчикам лучше контролировать геометрические конвейеры и предлагать в играх большую геометрическую точность, можно ожидать, что многие будущие игры потребуют поддержку сетчатых шейдеров.

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Для 4K разрешения, высоких настроек, трассировки пути с масштабированием в режиме производительность потребуется GeForce RTX 4080. Что касается остальных компонентов, для настроек выше минимальных потребуется процессор не хуже 8-ядерного AMD Ryzen 7 3700X, 16 ГБ оперативной памяти.

Источники
OC3D
Remedy Entertainment, Twitter (заблокирован в РФ)
#игры #alan wake 2 #remedy entertainment
Источник: overclock3d.net
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