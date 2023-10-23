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Moleculo
Скальпирование Intel Core i9-14900K позволило снизить температуры на величину до 10 градусов
Установка рамки вместо стандартного крепления тоже улучшает температурный режим

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Новые настольные процессоры Intel Core 14-го поколения, представленные на прошлой неделе, мало чем отличаются от предшественников, в основном предлагая повышенные на 200 МГц пиковые частоты, только Core i7-14700K/KF может похвастать новой конфигурацией ядер.

Всё это привело к повышению энергопотребления и температур, а если охлаждение не справляется, выхода на пиковые частоты владелец может и не увидеть. В данном случае кроме выбора хорошей системы охлаждения может помочь скальпирование процессора. Это рискованный процесс, который лишает владельца гарантии, а допустив ошибку можно лишиться не только процессора, но и всей системы. Энтузиастов это не останавливает, поскольку выигрыш в температурах от скальпирования достаточно велик.

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Известный под псевдонимом Der8auer энтузиаст и оверклокер показал на одноимённом YouTube канале, какой результат можно ожидать после скальпирования Intel Core i9-14900K, передаёт Wccftech.

   
Источник: Der8auer, YouTube

Der8auer использовал прототип набора инструментов собственной разработки, который в основном аналогичен набору Thermal Grizzly для процессоров Intel 13-го поколения. Специалист отметил, что под крышкой Core i9-14900K есть пространство высотой примерно 0,3 мм для нанесения и распределения жидкого металла, что исключает необходимость каких-либо доработок.

После скальпирования, замены термоинтерфейса на жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut Extreme и установки крышки температуры P-ядер упали на 10°C, а E-ядер на 8°C. Замена стандартного крепления на специальную рамку позволила выиграть на P-ядрах ещё 2…3°C.

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Источники
   
Wccftech
   
Der8auer, YouTube
#intel #intel core 14 #скальпирование
Источник: youtube.com
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