Информация пока очень расплывчата и ненадёжна.

Слухи о будущем обновлении видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 продолжают появляться в Сети, но пока выглядят сомнительно. Вполне вероятно, что новые видеокарты в серии появятся, поскольку до выхода RTX 50, скорее всего, довольно много времени. Насколько правдивы текущие прогнозы, непонятно, тем не менее, потенциальной RTX 4080 Super в VideoCardz приписывают 20 ГБ памяти GDDR6X, ссылаясь на Benchlife.

Увеличение объёма памяти для новой GeForce RTX 4080 выглядит вполне логично, будет ли видеокарта называться Super или Ti, неизвестно. Возможно, NVIDIA обошлась бы и без вариантов Super, но путаницу могла внести незапланированная RTX 4070 Ti, в которую прямо перед выходом превратилась RTX 4080 12 ГБ. Увеличение объёма памяти до 20 ГБ означает, что и шина памяти увеличится до 320 бит, а значит существенно вырастет пропускная способность.

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Утверждается, что видеокарту переведут на графический процессор AD102, но количество CUDA ядер никто не называет. Возможно, за ориентир стоит принять профессиональную RTX A5000 Ada на базе AD102 с CUDA ядрами в количестве 12800 единиц. По информации в базе данных TechPowerUp, собранной из различных слухов, RTX 4080 Ti или Super могут получить около 14000 CUDA ядер.

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На данном этапе все слухи ненадёжны, NVIDIA не делала намёков на обновление, какие-либо авторитетные источники тоже не подтверждают планы относительно серии RTX 40 Super или новых моделей Ti.