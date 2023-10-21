Процессоры официально ещё не представили.

Ранее на этой неделе Intel представила разблокированные процессоры Core 14-го поколения, за рубежом они уже появились в продаже. Ещё до этого в документации компании нашли список всех настольных процессоров линейки, включая более доступные заблокированные для разгона модели, но этот список включал только наименования и коды продуктов без характеристик, которые, скорее всего, официально огласят ещё не скоро. Однако предварительно ознакомиться с основными характеристиками будущих новинок можно уже сейчас, они появились на сайтах компаний GIGABYTE и NZXT, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @momomo_us.

В основном опубликованные спецификации совпадают, но не все, не исключены ошибки. Процессоры младше Core i5-14600/K и других его модификаций в основном будут основаны на кристаллах C0 и H0. Исключением является Core i5-14400F, который, вероятно, будет существовать в нескольких версиях, на базе кристалла C0 и B0. Это уже не удивляет, аналогичная ситуация наблюдается в линейке Core 13-го поколения для Core i5-13400, варианты которого на более «свежем» B0 кристалле Raptor Lake можно отличить по маркировке, количеству и расположению конденсаторов на обратной стороне.

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Несоответствие в списках GIGABYTE и NZXT касается Core i5-14500T, которому в одном случае приписывают кристалл C0, в другом B0. При этом оба списка указывают для обычного Core i5-14500 кристалл C0, поэтому маловероятно, что для модификации T будут использовать B0 кристалл. Также Core i5-14400 с интегрированной графикой в одном из списков присутствует в версиях B0 и C0, в другом — только в C0.

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Кристалл H0 получат младшие процессоры: 4-ядерные 8-поточные Core i3 и 2-ядерные 4-поточные Intel 300.