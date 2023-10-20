И добавили проверку драйвера AMD.

На прошлой неделе владельцы видеокарт AMD Radeon RX 7000, решившие опробовать новую технологию снижение задержки AMD Anti-Lag+, столкнулись с проблемами в некоторых онлайн играх с античитерской защитой. В частности, игроки Counter-Strike 2, использующие Anti-Lag+, были заблокированы античитерской системой Valve Anti-Cheat (VAC). Valve и AMD подтвердили проблемы, первая пообещала со временем разбанить игроков, заблокированных из-за Anti-Lag+, вторая отозвала драйвер 23.10.1, где данная технология впервые появилась, и выпустила версию 23.10.2 уже с отключённым Anti-Lag+. В дополнение к этому накануне вышло обновление Counter-Strike 2, где разработчики Valve внедрили дополнительную проверку версии установленного драйвера AMD, сообщает VideoCardz.

Также в примечаниях к выпуску сообщается, что Valve начинает процесс снятия блокировки с забаненных из-за Anti-Lag+ игроков. Неизвестно, много ли игроков затронуто и как скоро снимут блокировки. Неизвестно и то, когда AMD решит проблемы с Anti-Lag+ и вернёт её в драйвер. Вероятно, компании придётся наладить сотрудничество с разработчиками античитерских систем, чтобы подобная ситуация больше никогда не повторялась, не исключено, что и в работу Anti-Lag+ придётся внести правки.