Однако на неделе компания попала в чёрный список правительства США.

Manuel, Unsplash

Похоже, китайская компания Moore Threads Technology тестирует новые графические процессоры для потребительских и серверных решений, сообщает Tom’s Hardware.

Идентификаторы новых устройств были обнаружены в базе данных Devicehunt.com, в частности, в базе присутствуют ещё не выпущенные графические решения MTT S90 для настольных ПК и MTT S4000 для центров обработки данных с идентификаторами 0301 и 0323 соответственно, номера могут указывать на то, что это третье поколение графических решений Moore Threads на базе новой архитектуры.

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О находке сообщил пользователь Twitter (заблокирован в РФ) и участник ресурса 3DCenter под псевдонимом @Loeschzwerg_3DC.

Как отмечают специалисты, обычно идентификаторы устройств попадают в базы данных, когда компании приступают к тестированию новых чипов и программного обеспечения, поэтому есть вероятность, что у Moore Threads уже есть готовые прототипы. Однако их дальнейшее массовое производство может находиться под вопросом, на этой неделе компания попала в чёрный список правительства США, что ограничивает её доступ к американским технологиям. Это помешает разместить производство новых графических процессоров на мощностях TSMC или других контрактных производителей, которые используют технологии или инструменты, разработанные в США. Выходом из ситуации может стать производство на мощностях китайской SMIC.

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Текущее поколение графических решений Moore Threads включает такие потребительские видеокарты, как MTT S80 и S70. Они пока далеки от совершенства, но компания достаточно активно работает над драйверами, поддержкой различного ПО и игр.