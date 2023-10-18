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Moleculo
GIGABYTE выпустила две новые материнские платы AMD B650 белого цвета
В дополнение к двум аналогичным моделям для Intel.

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Источник: GIGABYTE #1, #2

Чуть больше месяца назад GIGABYTE выпустила пару белых материнских плат для процессоров Intel, а теперь незаметно расширила свой ассортимент парой белых моделей для процессоров AMD. Это модели B650 AORUS Elite AX Ice и B650M AORUS Elite AX Ice, основным отличием между которыми является форм-фактор, модель с литерой M представляет собой плату microATX, сообщает TechPowerUp. Помимо белой печатной платы материнская плата может похвастаться светло-серебристыми радиаторами и белой панелью ввода-вывода, с другой стороны, все разъёмы на платах остались чёрными, как и на платах Intel.

Источник: GIGABYTE #1, #2

Обе платы предлагают подсистему питания 12+2+2, четыре слота под оперативную память DDR5 с поддержкой разгона до 8000 МТ/с, основной PCIe Gen 4 x16 для установки видеокарт, один M.2 с поддержкой PCIe Gen 5 x4 для накопителей, два M.2 с поддержкой PCIe Gen 4 x4 в случае с ATX платой и один в случае с mATX. Поддерживаются форматы M.2 25110 и 2280. В TechPowerUp подчеркнули незаметное отличие вариантов Ice от других моделей, GIGABYTE отказалась от использования Wi-Fi решений AMD и Intel в пользу Realtek RTL8852CE. Обе платы поддерживают Wi-Fi 6E.

Источники
TechPowerUp
GIGABYTE #1, #2
#amd #материнские платы #gigabyte
Источник: techpowerup.com
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