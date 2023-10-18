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Moleculo
AMD представит PRO и базовую серию процессоров Ryzen Threadripper 7000 с платами WRX90 и TRX50
Появились первые рендеры процессоров.

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Onur Binay, Unsplash

Ресурс VideoCardz подтверждает, завтра состоится презентация новой линейки процессоров AMD Ryzen Threadripper 7000 на базе архитектуры Zen 4, более того, становится понятно, что на этот раз компания AMD снова готовит две серии процессоров: PRO и базовые модели. Как считают специалисты, этот шаг является следствием того, что новая линейка процессоров Intel Xeon семейства Sapphire Rapids для рабочих станций разделена на серии W-2400 и W-3400. При этом некоторые новые процессоры Intel Xeon W поддерживают разгон, привлекая внимание не только профессионалов, желающих обновить свои рабочие станции, но и продвинутых энтузиастов.

Источник: AMD / VideoCardz

В VideoCardz опубликовали несколько рендеров, подтверждающих, что серия AMD Ryzen Threadripper 7000 будет использовать сокет sTR5 и включать от 8 до 12 чиплетов с ядрами на базе архитектуры Zen 4. Базовые модели, не относящиеся к серии PRO, будут упакованы в серо-оранжевые коробки, как и потребительские процессоры Ryzen, а варианты PRO — в серо-серебристые. AMD разработала два набора микросхем: WRX90 для рабочих станций, и TRX50 для потребительского рынка. Они могут отличаться поддержкой разного количества каналов памяти, разными возможностями расширения.

Источники
AMD / VideoCardz
#amd #процессоры #amd ryzen threadripper 7000
Источник: videocardz.com
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