Парный комплект общим объёмом 48 ГБ для Intel Core 14-го поколения и новых плат Z790.

Компания G.SKILL представила в серии Trident Z5 RGB DDR5 новый скоростной комплект оперативной памяти общим объёмом 48 ГБ (2×24 ГБ), специально для процессоров Intel Core 14-го поколения и продвинутых материнских плат Z790. В модули зашит профиль Intel XMP 3.0 для работы на скорости 8400 МТ/с при задержках CL40-52-52-134.

Как показано на снимке, этот комплект протестирован с процессором Intel Core i9-14900K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore. В тесте пропускной способности AIDA64 комплект демонстрирует невероятную пропускную способность: 128,88 ГБ/с на чтение, 127,03 ГБ/с на запись и 123,83 ГБ/с при копировании. В G.SKILL также продемонстрировали успешную работу комплекта памяти DDR5 2×24 ГБ DDR5-8600 с задержками CL40-54-54-136, который обеспечивает пропускную способность до 130,66 ГБ/с на чтении в тесте AIDA64.

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Комплект DDR5-8400 объёмом 48 ГБ присоединиться к семейству G.SKILL Trident Z5 RGB и появится в продаже к концу октября.