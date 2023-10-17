И это далеко не все рекорды с новым флагманом Intel и платой от ASUS.

Оверклокеры штурмуют новые рекорды с процессорами Intel Core 14-го поколения и обновлёнными материнскими платами Z790. Флагманский Core i9-14900K в руках шведского специалиста Йона Сандстрёма (Jon Sandström), известного под псевдонимом elmor, только что побил все прошлые рекорды Core i9-13900K и KS, разогнавшись до 9,1 ГГц, сообщает Wccftech.

Рекорд установлен на материнской плате ASUS ROG Maximus Z790 APEX Encore, в процессоре были активны только 8 P-ядер, Hyper-Threading был отключён, а для охлаждения использовался жидкий гелий. Несмотря на пиковую частоту 9,1 ГГц в рейтинге HWBot удалось зарегистрировать результат 9,044 ГГц.

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Новая материнская плата ASUS уже успела отметиться ещё в нескольких мировых рекордах, в зачёте SUPERPI 32M отличился японский оверклокер Freyama, в Cinebench R20 рекорд установил специалист из Греции под псевдонимом OGS, а lupin_no_musume из Гонконга разогнал оперативную память на APEX Encore до скорости 11614 МТ/с.