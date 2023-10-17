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Moleculo
Технология ASUS DIMM Flex позволит повысить производительность и стабильность при разгоне памяти
Но её совместимость ограничена.

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ASUS представила технологию DIMM Flex в новых материнских платах ROG Maximus и Strix на базе чипсета Intel Z790, сообщает PCGamer. Технология призвана повысить производительность и стабильность работы памяти при разгоне за счёт динамического изменения характеристик в зависимости от температуры. Для контроля температуры в материнских платах реализована дополнительная схема с контроллером и температурным датчиком, расположенным вблизи слотов памяти. Показатели температуры отправляются контроллеру в реальном времени, а тот, в свою очередь, отправляет указания в процессор для корректировки параметров работы контроллера памяти и самой памяти. Подробная информация о работе технологии опубликована в блоге ASUS.

Источник: ASUS

Когда температура позволяет, DIMM Flex может максимизировать производительность, а при повышении температуры производительность будет снижаться для сохранения стабильности. В ходе внутреннего тестирования специалисты ASUS установили, что по мере нагревания оперативной памяти DDR5 производительность может упасть более чем на 22%, а перегрев интегральной схемы управления питанием (PMIC) может привести к нестабильности системы. Если температуры памяти и PMIC ниже установленного предела, процессор, получая команды от контроллера ASUS, настроит встроенный контроллер памяти, повышая тактовую частоту или снижая тайминги, чтобы добиться немного большей производительности.

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По сравнению с простой активацией XMP профиля, использование DIMM Flex увеличило среднюю частоту кадров на 16% в Metro Exodus при разрешении 1440p с установками Extreme, а также на 5% в Counter-Strike: Global Offensive при 4K разрешении.

DIMM Flex можно настроить вручную, задав желаемые изменения тактовой частоты при определённых температурах, а также настроив другие параметры. Для настройки доступны три профиля, в первый записываются стандартные настройки памяти или XMP профиля, второй и третий профили активируются при более высоких температурах.

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Совместимость DIMM Flex ограничена не только определённым набором усовершенствованных материнских плат ASUS ROG, но и определёнными PMIC на модулях памяти. Список поддерживаемых модулей/комплектов памяти опубликован на сайте ASUS.

Источники
PCGamer
ASUS
#asus #материнские платы #ddr5 #оперативная память #разгон
Источник: edgeup.asus.com
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