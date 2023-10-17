Intel XMP Ready для разгона модулей до 9900 МТ/с.

Компания ADATA совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявила, что весь ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей ADATA PCIe Gen 5 полностью совместим с новейшими процессорами Intel Core 14-го поколения, сообщает TechPowerUp.

Совместимость подтверждена испытаниями в партнёрстве с Intel и ведущими производителями материнских плат. В частности, модули памяти DDR5-8000 из серии XPG LANCER успешно работают на обновлённой платформе, что ещё интереснее, компания заявила о статусе Intel XMP Ready для разгона модулей до скоростей от 8400 до 9900 МТ/с. Что касается твердотельных накопителей, отмечается успешная проверка ADATA LEGEND 970 с поддержкой PCIe Gen 5, накопители достигли заявленных скоростей до 10 ГБ/с на последовательных операциях, а на случайном чтении блоками 4K производительность достигала 1,4 млн IOPS.

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Линейка памяти ADATA XPG LANCER DDR5 пополнится новыми скоростными модулями 7600, 8000 и 8400 MT/с в четвёртом квартале этого года. Для памяти тщательно отбираются лучшие компоненты, проводятся строгие испытания для проверки совместимости.