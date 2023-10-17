Можно использовать до двух видеокарт.

Поддержка открытого программного стека AMD ROCm (сокращение от Radeon Open Compute) для программирования графических процессоров появилась на видеокартах Radeon RX 7900 XTX и Radeon PRO W7900 в новой версии драйвера Radeon Linux 23.20, сообщает Wccftech. Как отмечает AMD в официальном объявлении, ROCm охватывает несколько областей: вычисления общего назначения на графических процессорах (GPGPU), высокопроизводительные вычисления (HPC) и гетерогенные вычисления. Исследователи и разработчики теперь могут использовать перечисленные видеокарты с AMD ROCm 5.7.

В AMD оценивают видеокарту Radeon RX 7900 XTX, как мощное и доступное решение не только для обычных ПК, но и рабочих станций — всё благодаря большому объёму видеопамяти в 24 ГБ. Причём можно использовать несколько видеокарт, пока на стадии бета-тестирования поддерживаются конфигурации с двумя ускорителями. Также компания напоминает, что видеокарты RDNA 3 теперь оснащаются ускорителями искусственного интеллекта и обеспечивают в подобных задачах в два раза более высокую производительность искусственного интеллекта на вычислительный блок Compute Unit (CU) по сравнению с предыдущим поколением.