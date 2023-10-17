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Moleculo
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
Теперь меньше шансов превратить устройство в кирпич.

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Petar Vukobrat, Unsplash

Новая предварительная версия операционной системы SteamOS 3.5.1 для Steam Deck получила поддержку андервольтинга с набором защитных механизмов, чтобы пользователи не могли случайно превратить в кирпич своё устройство, сообщает VideoCardz. Андервольтинг в настоящее время очень популярен, он не только позволяет снизить энергопотребление, но и может привести к повышению производительности, если грамотно подобрать значения. Алгоритмы повышения частот учитывают максимальное энергопотребление чипа и при снижении напряжения лимит достигается позже, а значит чип может работать на больших частотах, но в данном случае важно найти золотую середину, поскольку чрезмерное снижение напряжения наоборот понизит производительность и может привести к потере стабильности.

Что касается Steam Deck, ранее консоль не имела защитного механизма сброса неудачных настроек напряжения, переусердствовав с андеврольтингом можно было нарушить работоспособность устройства. Новая версия прошивки под номером 118 автоматически сбрасывает настройки напряжения, когда пользователь выполняет сброс CMOS. В предыдущих прошивках эти настройки оставались неизменными. Для сброса CMOS пользователям необходимо одновременно зажать кнопки уменьшения громкости, питания и быстрого доступа (кнопка с тремя точками). Понизить напряжение AMS SoC можно на 50 мВ.

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Есть и не очень радостные изменения, сообщается, что обновление прошивки с версии 116 до 118 удаляет доступ к настройкам AMD PBS (Precision Boost) и CBS (Custom Bios settings).

Источники
VideoCardz
Steam
#steam #valve #steam deck
Источник: videocardz.com
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