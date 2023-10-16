До этого момента европейская цена флагмана снижалась.

Видеокарта GeForce RTX 4090 отмечает юбилей, продажи игрового флагмана NVIDIA нового поколения начались 12 октября. В то время обменной курс евро к доллару США был неблагоприятным для европейских покупателей, на момент старта продаж видеокарта стоила 1949 евро, но NVIDIA оперативно корректировала цены в течение года и постепенно RTX 4090 в Европе подешевела до 1769 евро. Однако, похоже, теперь NVIDIA корректирует цены в другом направлении. Как сообщает VideoCardz, RTX 4090 официально подорожала на 30 евро и теперь её рекомендованная цена для европейского рынка составляет 1799 евро.

Учитывая регулярное появление слухов о потенциальном обновлении видеокарт NVIDIA флагманского уровня, можно было ожидать снижения цен, а не увеличения. Тем не менее, подорожания партнёрских версий RTX 4090 не замечено, корректировка цен исключительно затронула эталонную версию Founders Edition. Цены других видеокарт серии GeForce RTX 40 остаются неизменными, как считают специалисты, подорожание здесь сдерживает сильная конкуренция со стороны AMD и Intel.