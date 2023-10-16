Подходят для работы и игр: 99% покрытие цветового пространства sRGB, технологии Flicker-Free и Low Blue Light, AMD FreeSync.

Компания ASRock представила серию мониторов Challenger с двумя FullHD IPS моделями CL25FF и CL27FF диагональю 24,5 и 27 дюймов соответственно, сообщает TechPowerUp. Мониторы ориентированы как на офисную работу, так и на игры, обеспечивая частоту обновления 100 Гц и низкое время отклика 1 мс (MPRT).

В числе других преимуществ компания отмечает 99% покрытие цветового пространства sRGB, наличие технологии Flicker-Free для борьбы с мерцанием экрана и AMD FreeSync для устранения разрывов, что в сочетании с повышенной частотой обновления и низким откликом обеспечит плавное и чистое изображение без размытия. Кроме того, мониторы серии Challenger поддерживают технологию Low Blue Light для снижения интенсивность света в синей части спектра.

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Для подключения мониторы оснащаются одним портом HDMI 1.4 и одним VGA, а конструкция позволяет регулировать угол наклона. Цены и сроки доступности не уточняются, серия Challenger должна быть доступной для массового покупателя и дополнить ассортимент более дорогих геймерских мониторов ASRock Phantom Gaming.