Первые шесть моделей K и KF не подорожали.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Сегодня состоится презентация настольных процессоров Intel Core 14-го поколения. Как и ранее, первыми будут представлены разблокированные модели K и KF, всего шесть позиций. Многое о новинках уже известно, остаётся уточнить спецификации, выяснить, есть ли в Raptor Lake-S Refresh какие-то значимые изменения относительно оригинального 13-го поколения, а также узнать цены. Ресурс HD Tecnología опубликовал первые слайды, в которых можно найти ответы на некоторые оставшиеся вопросы.

Флагманский Intel Core i9-14900K в общей совокупности предложит 24 ядра в конфигурации 8P+16E и 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Процессор сможет повышать частоту P-ядер до 6,0 ГГц при базовом значении 3,2 ГГц. Вопреки некоторым слухам, поддержку более скоростной памяти «из коробки» не реализовали, процессоры по-прежнему поддерживают по умолчанию спецификации DDR5-5600 и DDR4-3200. Intel Core i7-14700K предложит 20-ядерную конфигурацию 8P+12E с пиковой частотой 5,6 ГГц при базовой 3,4 ГГц. Как и флагман, эта модель работает с базовым TDP 125 Вт, который может повышаться до 253 Вт. Intel Core i5-14600K предложит 14 ядер в конфигурации 6P+8E, производительные ядра смогут повышать частоту до 5,3 ГГц при базовом уровне 3,5 ГГц. Пиковое энергопотребление в данном случае составляет 183 Вт.

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Все шесть первых процессоров из новой серии получили ту же рекомендованную цену, что и предшественники 13-го поколения: