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Moleculo
Team Group представила серию M.2 SSD накопителей T-Create Classic C4 с моделями объёмом до 4 ТБ
В серию входят три семейства моделей с разными скоростями и разным TBW.

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Team Group представила под брендом T-CREATE, ориентированным на создателей контента, новую серию PCIe Gen 4 твердотельных накопителей T-CREATE CLASSIC C4, сообщает TechPowerUp. В серию входят накопители с различными скоростными характеристиками и ёмкостью. Модели C47, C45 и C43 обеспечивают максимальные скорости последовательного чтения до 7000, 5000 и 3000 МБ/с соответственно. Модели C43 и C45 доступны в вариантах объёмом 512 ГБ, 1 и 2 ТБ, модель C47 в дополнение к этому существует в варианте объёмом 4 ТБ.

Источник: Team Group

К особенностям накопителей Team Group причисляет наличие графеновой наклейки, стабильный контроллер, модель которого не называется, SLC кэширование, поддержку проверки чётности с низкой плотностью LDPC, фирменное программное обеспечение с интеллектуальными алгоритмами мониторинга, соответствие производственного процесса экологическим нормам RoHS. Стоит подчеркнуть, что DRAM кэша в накопителях не предусмотрено, тип используемой флэш памяти не уточняется, но в спецификациях указан ресурс. В зависимости от объёма у моделей C47 показатель TBW варьируется от 700 до 5800, у моделей C45 от 500 до 2000, C43 — от 300 до 1200.

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За рубежом продажи накопителей начинаются в ноябре, цены не уточняются.

Источники
TechPowerUp
Team Group
#team group
Источник: teamgroupinc.com
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