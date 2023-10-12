Пять новых идентификаторов появились в драйвере для Linux.

Intel добавила идентификаторов PCI ID для серии видеокарт Alchemist в свой недавний графический драйвер для Linux, что может намекать на потенциальное обновление линейки, сообщает Wccftech со ссылкой на Phoronix. В настоящее время линейка потребительских настольных видеокарт Arc A включает пять моделей: A770, A750, A580, A380 и A310. Также у компании есть профессиональные решения и ноутбучные, все они основаны на вариантах графических процессоров ACM-G10 и ACM-G11. Помимо перечисленных видеокарт в драйвере Linux появилось пять новых идентификаторов: 0x56B0, 0x56BA, 0x56BB, 0x56BC и 0x56BD. Это могут быть просто заполнители, на всякий случай, или осознанное расширение для будущих продуктов. Последнее не исключено, ранее ходили слухи о выпуске нескольких видеокарт на базе обновлённой архитектуры Alchemist+ во второй половине 2023 года.

Intel не заявляла о каких-либо планах по обновлению линейки, в частности, на мероприятии Innovation 2023 не было никаких намёков, после сложного запуска Alchemist компания очень осторожна в прогнозах. Выпуск графических процессоров Intel Battlemage следующего поколения ожидается во второй половине 2024 года, поэтому небольшое обновление существующего семейства может иметь смысл, с другой стороны, компания только что начала продажи Arc A580, спустя год после презентации.