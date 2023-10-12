Презентация новинок ожидается завтра.

GALAX готовится отпраздновать 20-летие, подготовив к этому событию тематическую линейку оборудования: PCIe Gen 5 твердотельный накопитель, оперативную память DDR5 и новую видеокарту, сообщается в социальной сети Weibo. Если системы охлаждения накопителя и оперативной памяти можно назвать привычными, то видеокарта выделяется. На фронтальной части довольно массивной конструкции, где можно было бы разместить три вентилятора, расположилось только два, третий вентилятор расположен на обратной стороне, как в фирменных вариантах NVIDIA Founders Edition.

На данный момент компания не уточняет, что за видеокарта ляжет в основу этой праздничной версии. По предположениям VideoCardz, это может быть GeForce RTX 4090. GALAX имеет обширную линейку карт RTX 40, включающую 80 различных моделей. В настоящее время она является лидером среди всех партнёров NVIDIA, предлагая 14 моделей RTX 4090 и не собирается останавливаться. Новинки представят завтра.