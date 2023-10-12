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Moleculo
Инсайдер рассказал о планах AMD, Intel и Qualcomm в сегменте мобильных процессоров
Новый уровень производительности для APU AMD, продукты на трёх разных архитектурах от Intel к 2025 году, интересный чип Qualcomm для ПК.

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bert b, Unsplash

За последние месяцы появилось довольно много слухов о дальнейших планах компаний AMD, Intel и Qualcomm по выпуску новых процессоров. Китайский блогер известный под псевдонимом Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) решил собрать воедино всю официально и неофициально известную информацию, дополнил её сведениями из своих источников и представил в удобоваримом формате, сообщает VideoCardz.

Источник: 金猪升级包, bilibili

AMD приписывают разработку APU с предварительными кодовыми названиями Strix Point и Strix Halo. По слухам, Strix Point объединит два разных типа ядер: Zen5C (Classic) и Zen5D (Dense), а Strix Halo исключительно ядра Zen5C. Непонятно, придумал ли блогер эти обозначения самостоятельно или они взяты из каких-то источников, поскольку до сих пор «классическая» архитектура обозначалась без дополнительной литеры, а уплотнённая версия имела обозначение C, вероятно, сокращённо от Cloud — первоначально AMD разрабатывала эту модификацию для облачных серверов. В целом, обозначения не важны, главное, что компания может перейти к гибридному сочетанию архитектур, но в случае с AMD это не должно иметь каких-либо последствий, это модификации одной архитектуры с одинаковым набором инструкций, а не разные архитектуры, как у Intel.

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Процессорам Strix Halo приписывают новый сокет FP11, поддержку памяти DDR5 и LPDDR5X, в свою очередь Strix Point якобы будет поддерживает только LPDDR5X. Ожидается, что обе серии получат интегрированную графику на обновлённой архитектуре AMD RDNA3.5, до 16 вычислительных блоков в Strix Point и до 40 в Strix Halo. Кроме того, в среднем сегменте ожидается семейство Hawk Point (обновлённые Phoenix, Zen4), а в начальном по-прежнему будут использовать Rembrandt-R (Zen3+).

Источник: 金猪升级包, bilibili

В планы Intel на 2024 входит пополнение настольной и мобильной линейки Raptor Lake Refresh, а также мобильной Meteor Lake. Значительное обновление ожидается в 2025 с выходом серии Arrow Lake, которая заменит настольные Raptor Lake-S Refresh и мобильные варианты H и HX, «рапторы» могут остаться только в варианте U для бюджетных компьютеров. Таким образом, в 2025 году на рынке могут присутствовать продукты на базе трёх различных архитектур Intel: Arrow, Raptor и Meteor Lake.

Источник: 金猪升级包, bilibili
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Что касается Qualcomm, компания готовит чип для персональных компьютеров Snapdragon X под кодовым названием Hamoa. По слухам, ожидаются 10- и 12-ядерные конфигурации, встроенная графика Adreno 740, поддержка дискретных видеокарт через интерфейс PCIe Gen4 x8, двухканальной памяти LPDDR5X-8533, а также продвинутые возможности кодирования и декодирования видео.

Источники
Wccftech
金猪升级包, bilibili
#amd #intel #процессоры #qualcomm
Источник: videocardz.com
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