Новых версий в ближайшее время не планируется.

Моддер, известный под псевдонимом Halk Hogan, выпустил новую версию набора текстур высокого разрешения для Cyberpunk 2077 версии 2.0 и дополнения Phantom Liberty, сообщает Wccftech. Модификация под названием Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0 доступна для загрузки на портале Nexusmods.

По словам моддера, версия 2.0 улучшает качество практически всех текстур и в настоящее время не планируется выпуск новых версий этого мода. Таким образом, версия 2.0, скорее всего, является окончательной, хотя моддер признаёт, что в игре осталось некоторое количество необработанных текстур. «Все ещё существуют текстуры более низкого разрешения, которые не включены в HDRP 2.0», — пишет Halk Hogan. «Я не планирую никаких новых версий в ближайшее время, поэтому можно сказать, что 2.0 на данный момент является финальной версией (хотя, конечно, будущее неизвестно)».

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Модификация Cyberpunk 2077 HD Reworked Project 2.0 представлена в двух версиях, баланс и ультра-качество. Сбалансированная версия использует меньше видеопамяти и рекомендуется для видеокарт с меньшим объёмом памяти. Версия ультра-качество содержит текстуры высочайшего разрешения и рекомендуется для дисплеев 2K или 4K. При наличии достаточного объёма видеопамяти какого-либо существенного падения производительности при использовании мода не ожидается.