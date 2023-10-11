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Moleculo
Micron начинает поставки 16-гигабитной DDR5, произведённой по технологии 1-beta
Память работает на скорости до 7200 МТ/с.

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Компания Micron объявила о внедрении своего ведущего технологического процесса 1β (1-beta) в производство чипов памяти DDR5 плотностью 16 Гбит, сообщает TechPowerUp. Продемонстрировав возможности работы этой памяти на скоростях от 4800 до 7200 МТ/с, компания перешла к крупносерийному производству и поставкам для сегментов центров обработки данных и персональных компьютеров. В Micron подчёркивают, что по мере увеличения количества ядер в процессорах значительно возрастает потребность в более высокой пропускной способности памяти и её ёмкости, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом, анализом данных.

Источник: Micron Technology

«Начало крупносерийного производства и поставок 1β DDR5 DRAM для клиентских платформ и центров обработки данных является важным этапом в развитии отрасли. Наше сотрудничество с партнёрами по экосистеме и заказчиками будет способствовать более быстрому внедрению этих высоко-производительных решений в сегменте памяти», — сказал Брайан Каллауэй (Brian Callaway), корпоративный вице-президент Micron Core Compute Design Engineering Group.

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Технология 1β позволяет компании Micron выпускать широкий ассортимент продуктов, включая модули DDR5 RDIMM и MCRDIMM с использованием 16-, 24- и 32-гигабитных чипов DRAM, LPDDR5X с использованием 16- и 24-гигабитных чипов, HBM3E и GDDR7 память.

Источники
Micron Technology
TechPowerUp
#ddr5 #micron
Источник: investors.micron.com
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