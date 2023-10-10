Иногда карта обходит даже RTX 3060.

Intel официально выпустила настольную видеокарту Arc A580, сообщает TechPowerUp, за рубежом новинка доступна для покупки как в готовых сборках, так и отдельно для самостоятельной сборки. Ориентирована A580 на нижнюю часть среднего сегмента и в первую очередь предназначена для игр AAA класса в разрешении 1080p со средне-высокими настройками графики. Рекомендованная цена составляет 179,99 долларов США, свои модели представили ASRock и Sparkle.

Intel Arc A580 Challenger 8GB OC. Источник: ASRock

Intel Arc A580 имеет много общего со старшими моделями A7, поскольку основывается на том же 6-нм графическом процессоре ACM-G10. В A580 это урезанная версия, в которой активно 24 из 32 ядер Xe, 3072 унифицированных шейдерных ALU, 384 ядра XMX для ускорения ИИ алгоритмов, 24 блока ускорения трассировки лучей, 192 текстурных блока TMU и 96 блоков растеризации ROP.

реклама

Одним из существенных преимуществ Intel Arc A580 над конкурентами является подсистема памяти, аналогичная той, что применяется в более дорогой и производительной A750. Покупатель получает 8 ГБ GDDR6 памяти со скоростью 16 Гбит/с и 256-битной шиной памяти, что обеспечивает лучшую в сегменте пропускную способность памяти 512 ГБ/с. Intel утверждает, что A580 быстрее NVIDIA GeForce RTX 3050 и это действительно так, более того, видеокарта иногда способна приблизиться и к более производительным видеокартам конкурентов, даже опередить их.

В одном из тестов TechPowerUp видеокарта GeForce RTX 3050 по средним результатам в целевом разрешении 1080p на 20% отстаёт от модели ASRock Intel Arc A580 Challenger, новинку всего лишь на 3% опередила конкурирующая AMD Radeon RX 6600 и на 10% более дорогая GeForce RTX 3060. В высоких разрешениях A580 берёт верх не только над RX 6600, но и над RX 6600 XT, сокращая отставание от RTX 3060. В трассировке лучей A580 также превосходит серию RX 6600, уступая 5% RX 7600 в 1080p. Результаты более чем достойные для озвученной цены, тем более, что в некоторых играх A580 приближается или даже опережает RTX 3060. Разгон позволяет повысить производительность до 10%.

Пример игры, где Intel Arc A580 обходит даже RTX 3060. Источник: TechPowerUp

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К недостаткам Intel Arc A580 специалисты отнесли более высокое энергопотребление (200 Вт в пике) и, как следствие, более низкие показатели производительности на ватт. Также обязательно нужна поддержка Resizable Bar, иначе видеокарта сильно теряет в производительности. Ещё к недостаткам можно отнести странные алгоритмы регулирования вентиляторов, но, вероятно, это можно исправить с новыми прошивками.