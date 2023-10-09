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Предварительная поддержка процессоров Intel Panther Lake уже появилась в бета-версии AIDA64
Выход семейства процессоров ожидают между 2025 и 2026 годом.

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Процессоры Intel Panther Lake должны дебютировать вслед за семейством Arrow Lake и его предполагаемым обновлением. Точная дата остаётся неизвестной, по ранним прогнозам, Panther Lake стоит ожидать где-то в промежутке между 2025 и 2026 годами, однако в новой бета-версии AIDA64 под номером 6.92.6610 предварительную поддержка процессоров Panther Lake уже появилась, сообщает VideoCardz.

Источник: AIDA64

Обычно предварительная поддержка означает, что программное обеспечение теперь может распознавать невыпущенные процессоры без каких-либо дополнительных подробностей о конфигурации. Помимо поддержки Panther Lake, в AIDA64 также добавили поддержку серии процессоров Xeon под кодовым названием Clearwater Forest. Эти процессоры разработаны с упором на использование эффективных ядер и должны прийти на смену серии Sierra Forest в 2025 году.

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В процессорах Panther Lake ожидается применение новых архитектур для ядер, Cougar Cove для производительных и Darkmont для эффективных. Также на настольных ПК серия процессоров должна впервые предложить интегрированную графику Xe2-LPG, в первую очередь она появится на мобильных платформах в процессорах Lunar Lake, запланированных на 2024 год, в свою очередь, Panther Lake будет адаптирован как для настольного, так и для мобильного сегмента.

Источники
VideoCardz
AIDA64
#процессоры #aida64 #intel panther lake
Источник: videocardz.com
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