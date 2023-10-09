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Moleculo
AMD добавила новую метрику «Системная задержка» в предварительную версию графического драйвера
Задержка между моментом генерации кадра в игре и завершением рендеринга графическим процессором.

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Onur Binay, Unsplash

AMD внедрила в драйвер новую метрику — «Системная задержка» (System Lag). Она позволит измерять задержку между генерацией кадров игровым движком и их последующим рендерингом видеокартой, сообщает VideoCardz. Новая метрика доступна для видеокарт, поддерживающих Anti-Lag+, в настоящее время это решения на базе архитектуры RDNA 3: дискретные видеокарты Radeon RX 7000 и интегрированная графика Radeon 700 серии. Показатель System Lag доступен в последней версии предварительного драйвера 23.30.01.02.

AMD объясняет, что оригинальная Anti-Lag контролирует темп работы центрального процессора, чтобы он не слишком опережал графический. В дополнение к этому технология Anti-Lag+ применяет выравнивание кадров в самой игре, обеспечивая лучшую синхронизацию и ещё более низкую задержку. На сегодняшний день совместимость Anti-Lag+ ограничена сравнительно небольшим набором игр:

  • Apex Legends
  • Overwatch 2
  • Dying Light 2
  • Shadow of the Tomb Raider
  • Rise of the Tomb Raider
  • Resident Evil 4
  • Ghostwire: Tokyo
  • Fortnite
  • Last of Us: Part 1
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Resident Evil 3
  • Borderlands 3

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Важно отметить, что этот показатель не охватывает все формы задержки, в частности, от работы других технологий, таких как генерация кадров, объясняет AMD в драйвере: «…не учитываются такие факторы, как задержка отображения, которая может быть дополнительно увеличена с помощью технологий, наподобие Enhanced Sync. Кроме того, System Lag не учитывает дополнительную задержку генерации кадров AMD Fluid Motion Frames. Для её отображения можно использовать отдельный показатель задержки при генерации кадров. System Lag доступна только при активности Radeon Anti-Lag+. Для игр с поддержкой Anti-Lag+, использующих как DirtectX 11, так и 12, System Lag доступна только в DirectX 12. При использовании DirectX 11 показатель System Lag будет отображаться как N/A».

Источники
VideoCardz
#amd #видеокарты #amd radeon rx 7000
Источник: videocardz.com
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