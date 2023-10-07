Наконец-то есть шанс, что мощность флагманов начнёт снижаться.

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До выхода настольных процессоров Intel Arrow Lake-S ещё много времени, предположительно, новая серия и платформа LGA 1851 будут представлены во второй половине следующего года. Тем не менее, слухи о данных процессорах циркулируют в Сети уже довольно давно. На неделе обсуждалось возможное удвоение эффективных ядер до конфигурации 8P+32E в потенциальном Refresh обновлении Arrow Lake-S. Оригинальная серия, по прогнозам инсайдеров, в максимальной конфигурации по-прежнему будет предлагать 8 производительных и 16 эффективных ядер, а также ещё пару ядер с низким энергопотреблением в отдельном кристалле SoC. За счёт дезагрегированного подхода и применения передовых техпроцессов, в частности, Intel 20A, ожидается снижение энергопотребления. Предполагаемые ограничения мощности для флагманской конфигурации назвал Twitter (заблокирован в РФ) блогер @DarkmontTech, сообщает Wccftech.

По информации блогера, для конфигурации Arrow Lake-S 8P+16E с разблокированным множителем установлена базовая мощность 125 Вт, здесь ничего не меняется. А вот уровень PL2 якобы настроен на 177 Вт — это на 43% меньше, чем у Core i9-13900K с его 253 ваттами. Верхний ограничитель PL4 могут понизить до 333 Вт, для 13900K этот уровень настроен на 420 Вт. Продолжительность буста остаётся прежней — 56 секунд. Перечисленные ограничения могут быть характерны только для ранних инженерных образцов, считают в Wccftech, если же эти значения будут установлены для финальных образцов, настольные процессоры Arrow Lake-S могут оказаться очень эффективными, по сравнению с существующими решениями.