Неожиданная новинка в портфолио компании.

Компания ASRock неожиданно решила выпустить белый вариант видеокарты Radeon RX 6600 Challenger D, которая ранее была доступная только в чёрном цвете, впрочем, как и другие модели в серии RX 6000, сообщает VideoCardz. Сравнительно недавно у компании появились первые видеокарты белого и серебристого цвета: Taichi White и Steel Legend в серии RX 7000.

Характеристики чёрного и белого вариантов Radeon RX 6600 Challenger D от ASRock идентичны: графический процессор Navi 23 с 1792 потоковыми процессорами работает на частоте до 2491 МГц и связан 128-битной шиной с 8 ГБ GDDR6 памяти, набранной чипами со скоростью работы 14 Гбит/с. Видеокарта оснащена двухвентиляторной и двухслотовой системой охлаждения с оребренным радиатором на двух тепловых трубках. Для дополнительного питания реализован один 8-контактый разъём. Конструкция примечательна тем, что бэкплейт видеокарты закрывает только печатную плату, которая значительно меньше системы охлаждения, часть радиатора полностью открыта с обратной стороны видеокарты и продувается одним из вентиляторов без дополнительных препятствий.

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AMD представила Radeon RX 6600 в октябре 2021 года, видеокарта до сих пор остаётся неплохим выбором для бюджетных игровых компьютеров.