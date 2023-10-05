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Moleculo
Первый образец процессора Intel Lunar Lake замечен в базе данных SiSoftware
Это 20-ядерная или 20-поточная модель.

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Neven Krcmarek, Unsplash

Похоже, Intel начала тестирование серии потребительских процессоров следующего поколения под названием Lunar Lake. Недавно первый процессор серии появился в базе данных SiSoftware Sandra, сообщает VideoCardz. Хотя название процессора неизвестно, инженерный образец обозначается как Intel 0000, название платформы LNL-M LPP RVP1 однозначно указывает на принадлежность к семейству Lunar Lake и подтверждает поддержку памяти LPDDR5.

Источник: SiSoftware

В отчёте приводятся некоторые характеристики процессора, на стоит отметить, что они могут быть неточными из-за отсутствия официальной поддержки в наборе тестов SiSoftware Sandra. Отчёт указывает на наличие у процессора 20 ядер или потоков, максимальную частоту 3,91 ГГц и мощность 17 Вт. Хотя упоминается общее количество ядер/потоков, сколько производительных и эффективных по отдельности неизвестно. В VideoCardz полагают, что, скорее всего, перед нами 20-поточная конфигурация 6P+8E, но это плохо согласует с объёмом кэш-памяти 2-го уровня, что повышает недоверие к характеристикам, определённым набором тестового ПО.

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Lunar Lake ориентирован на устройства с низким энергопотреблением и, вероятно, будет выпущен вместе или после Arrow Lake в 2025 году, который должен прийти на замену линейке Meteor Lake в мобильном и Raptor Lake в мобильном и настольном сегментах. Ожидается, что Lunar Lake, как и Arrow Lake, будет использовать архитектуры ядер Lion Cove и Skymont, интегрированную графику Xe2-LPG.

#intel #процессоры #intel lunar lake
Источник: videocardz.com
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