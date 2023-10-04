Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AZZA представила два новых корпуса SANCTUM 810 и MESA 811 с панорамным остеклением
Два просторных корпуса с необычным дизайном.

реклама

Источник: AZZA

Компания AZZA представила новые корпуса с уникальным дизайном в серии Unlimited: SANCTUM 810 и MESA 811, сообщает TechPowerUp. SANCTUM 810 обладает высокой совместимостью с различными компонентами и предлагает практически безграничную свободу для реализации жидкостного охлаждения. Конструкция корпуса состоит из двух камер. Верхняя камера — это металлический каркас со съёмными стеклянными панелями, обеспечивающими панорамный обзор. Нижняя камера — основание с алюминиевыми панелями, в котором осуществляется прокладка кабелей. Также в основании под углом расположены два 120-мм вентилятора, подающие холодный воздух в верхнюю камеру. SANCTUM 810 может вместить материнские платы формата до E-ATX, большие видеокарты длиной до 400 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 190 мм и до семи вентиляторов размером с диаметром крыльчатки 120 мм.

Источник: AZZA

Дизайн MESA 811 напоминает айсберг, по мере продвижения от основания к вершине вентилируемые алюминиевые панели сменяются панелями из закалённого стекла, которые изящно сходятся на вершине, напоминая ледяное образование. В этой конструкции внутренние компоненты открыты взору пользователя со всех сторон. Компоновка корпуса предлагает достаточно места для крупных компонентов и реализации достаточного охлаждения. В нижней части корпуса находится съёмный монтажный кронштейн под три вентилятора 120 мм для прямого забора воздуха снизу, в комплект поставки входит 120 мм вентилятор на задней панели. В MESA 811 поместятся материнские платы размером от E-ATX до MINI-ITX, процессорные кулеры высотой 140 мм, видеокарты длиной до 380 мм. За рубежом корпус появился в продаже по цене 369,99 долларов США.

Источник: AZZA
#корпуса для пк #azza
Источник: azza.gg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

InWin представила стильные корпуса DUBILI для самостоятельной сборки
В Full-Tower корпусе Raijintek ZOFOS Ultra суммарно можно разместить 17 накопителей 2,5 и 3,5-дюйма
Full-Tower корпус Phanteks Enthoo Pro 2 Server Edition поддерживает серверные БП и до 11 плат PCI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
4
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
72
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
20:46
Ара, а вот скажи людям, когда же вы там в Ереване наконец-таки заскачете по-какляцки?
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
ЧatoБoт
20:45
Копипастер, так ты себе на корочку хлеба никогда не заработаешь.
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
VAKT
20:44
Армяне сами-себя закапывают.
Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии
Джахангир Умурзаков
20:43
А как же песков он пользуется впн
В российском магазине приложений RuStore планируют запретить размещать большинство VPN-сервисов
ЧatoБoт
20:42
>операция в Украине затягивается В Дупе кроме операбельного геморроя ничего не может быть. Ну разве что ещё глисты ака обитатели.
Google продлевает срок программной поддержки телефонов Pixel до семи лет
Frahoisl
20:41
Опять оверклокерс кидает статьи в тред личных записей...
Принцип работы контроллера памяти в процессоре на примере Эльбрус 16С
Лев корл
20:39
А 14900K?
Очередное появление моделей Core 14-го поколения в канадской рознице подтверждает небольшой рост цен
erno
20:39
Утопающий хватается за соломинку.
Путин заявил, что люди, присваивающие себе активы других государств, не отличаются большим умом
Mallory
20:39
Спасибо за дополнение, и правда systemd не используется оказывается в этом дистрибутиве. Тогда все еще веселее, правда почти всего его проблемы не из-за этого. Что любопытно, конструктивную критику о...
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
ЧatoБoт
20:39
Видок у Блинкенда как у голодной дворняги. Наверное, последние крохи со стола отправил в Некроину.
Блинкен: США стараются избежать прямого конфликта с РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем