Два просторных корпуса с необычным дизайном.

Компания AZZA представила новые корпуса с уникальным дизайном в серии Unlimited: SANCTUM 810 и MESA 811, сообщает TechPowerUp. SANCTUM 810 обладает высокой совместимостью с различными компонентами и предлагает практически безграничную свободу для реализации жидкостного охлаждения. Конструкция корпуса состоит из двух камер. Верхняя камера — это металлический каркас со съёмными стеклянными панелями, обеспечивающими панорамный обзор. Нижняя камера — основание с алюминиевыми панелями, в котором осуществляется прокладка кабелей. Также в основании под углом расположены два 120-мм вентилятора, подающие холодный воздух в верхнюю камеру. SANCTUM 810 может вместить материнские платы формата до E-ATX, большие видеокарты длиной до 400 мм, воздушные процессорные кулеры высотой до 190 мм и до семи вентиляторов размером с диаметром крыльчатки 120 мм.

Дизайн MESA 811 напоминает айсберг, по мере продвижения от основания к вершине вентилируемые алюминиевые панели сменяются панелями из закалённого стекла, которые изящно сходятся на вершине, напоминая ледяное образование. В этой конструкции внутренние компоненты открыты взору пользователя со всех сторон. Компоновка корпуса предлагает достаточно места для крупных компонентов и реализации достаточного охлаждения. В нижней части корпуса находится съёмный монтажный кронштейн под три вентилятора 120 мм для прямого забора воздуха снизу, в комплект поставки входит 120 мм вентилятор на задней панели. В MESA 811 поместятся материнские платы размером от E-ATX до MINI-ITX, процессорные кулеры высотой 140 мм, видеокарты длиной до 380 мм. За рубежом корпус появился в продаже по цене 369,99 долларов США.