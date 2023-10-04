Сам драйвер, к счастью, работает нормально

Onur Binay, Unsplash

На форумах AMD появились жалобы пользователей о проблемах с программным обеспечением AMD Software Adrenalin после установки свежего накопительного обновления Windows 11 KB5030310, сообщает Tom’s Hardware. Согласно сообщениям, обновление может нарушить работу панели управления AMD Adrenalin, вследствие чего пользовательские настройки будут сбрасываться при каждой перезагрузке системы.

К счастью, каких-либо нарушений в работе самого драйвера не замечено, поэтому проблема не очень серьёзна, считают специалисты. Панель управления Adrenalin работает, проблема только в сбросе настроек. Пользователям, которые в основном оставляют все настройки по умолчанию, это не доставит проблем, пострадают энтузиасты, которые занимаются тонкой настройкой игровых профилей и различных технологий AMD. Хотя с учётом того, что в драйверах AMD недавно появились такие технологии, как HYPR-RX, Anti-Lag+ и генерация кадров AFMF, многие пользователи наверняка экспериментируют с ними и сброс настроек им совершенно ни к чему.

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В таком случае с установкой обновления можно повременить, но оно содержит множество полезных исправлений. Пользователь под псевдонимом rawintellect нашёл другое решение, но оно потребует скачивания на свой страх и риск стороннего ПО для настройки возможностей Windows — vivetool. Пользователь приводит список из пяти компонентов, которые необходимо отключить и якобы проблема исчезнет, со списком можно ознакомиться в оригинальном сообщении.