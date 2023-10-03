Скидки на некоторые модели доходят до 40%.

Jeremy Bezanger, Unsplash

Intel готовится к выпуску новой линейки процессоров Core 14-го поколения под кодовым названием Raptor Lake Refresh и, похоже, в преддверии данного события планирует реализовать оставшиеся запасы процессоров 12-го поколения, который известны как Alder Lake. В VideoCardz сообщают, что, в частности, американский ритейлер Newegg сделал значительные скидки на целый ряд моделей, с применением дополнительных купонов скидки достигают 40% по мере движения от прошлых флагманов к среднему сегменту. Например, 16-ядерный процессор Core i9-12900K/KF подешевел примерно на 20% и стоит около 340 долларов, Core i7-12700K/KF можно купить на 25% дешевле, а Core i5-12600K/KF до 30…40% дешевле, если воспользоваться всеми скидочными предложениями площадки.

VideoCardz Цены без учёта дополнительного купона на 70 долларов. Источник: Newegg

Несомненно, между новыми Raptor Lake Refresh и Alder Lake первого поколения будет большой разрыв в производительности, однако этот разрыв можно сократить путём разгона, если говорить о моделях с одинаковым количеством ядер. Так Core i5-12600K/KF кажется довольно выгодным предложением, поскольку 14600K должен сохранить конфигурацию ядер 6P+8E. Кроме архитектурных улучшений новый процессор наверняка предложит лучший разгон памяти, но покупка скоростного комплекта идея очень затратная. Что касается Core i7 и i9, первый в новом поколении станет значительно лучше за счёт прибавки ядер, второй будет «из коробки» повышать частоты до 6,0 ГГц.