Стали известны цены вариантов с разным охлаждением.

Компания Samsung начала продажи самой вместительной версии своего флагманского потребительского твердотельного накопителя 990 Pro, одного из лучших твердотельных накопителей M.2 PCIe Gen 4, доступных сегодня, сообщает Tom’s Hardware. За рубежом новинка уже доступна для покупки на различных торговых площадках и на сайте Samsung. Накопитель предлагается в двух версиях: с тонким графеновым теплораспределителем за 345 долларов США и небольшим стильным радиатором за 355 долларов. Обе версии предназначены для настольных компьютеров, ноутбуков и игровой консоли Sony PlayStation 5, которую недавно обновили для поддержки накопителей объёмом даже 8 ТБ.

Samsung 990 Pro ёмкостью 4 ТБ предлагает скорости последовательного чтения и записи до 7450 и 6900 МБ/с соответственно, на произвольных операциях производительность находится на уровне 1400000 IOPS чтении и 1550000 IOPS при записи, по мнению специалистов, произвольные показатели находятся на уровне новейших PCIe Gen 5 моделей и 990 Pro является отличным обновлением для подавляющего большинства существующих компьютеров со слотами M.2 PCIe Gen 4 и, пока цены флэш памяти находятся на довольно низком уровне, покупка топовой 4 ТБ модели может быть вполне выгодным решением.