Появятся парные комплекты на 32/48 ГБ.

Компания Team Group объявила о скорой доступности новой линейки высокоскоростных модулей памяти T-FORCE XTREEM DDR5 со скоростью 7600 (CL36), 8000 (CL38) и 8200 (CL38), сообщает GdM. Рабочее напряжение составляет 1,4 В или 1,45 В для некоторых моделей. Линейка включает парные комплекты общим объёмом 32 и 48 ГБ, которые за рубежом ожидаются в продаже к концу октября. Как отмечает производитель, для новой линейки была разработана и запатентована новая методика классификационного тестирования и проверки микросхем, что и помогло компании добиться таких высоких скоростных характеристик. Линейка памяти ориентирована на геймеров, энтузиастов и любителей разгона.

Память T-FORCE XTREEM DDR5 поставляется с радиаторами из алюминиевого сплава толщиной 2 мм. Радиаторы прошли пескоструйную обработку и имеют анодированное покрытие, устойчивое к внешнему воздействию различных сред. Для более плотного контакта радиаторов с чипами используется специальный теплопроводящий силикон. Модули отличаются элегантным дизайном с матовой чёрной текстурой, напоминающей базальт, а также крупным блестящим логотипом T-FORCE.