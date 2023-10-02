Грядёт новый дефицит или геймеры всё раскупили?

Отчёт японского издания ITMedia вызывает обеспокоенность по поводу возможной надвигающейся нехватки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 высокого класса, сообщает Tom’s Hardware. В результате опроса сотрудников нескольких магазинов электроники в знаменитом торговом районе Акихабара журналисты выяснили, что запас видеокарт RTX 4090 сокращается, найти их на складе всё сложнее, а на не самые дорогие модели выстраивается длинная очередь.

Является ли это результатом повышенного спроса или поставки видеокарт недостаточны вследствие каких-либо факторов и решений, неизвестно, но в эпоху стремительного развития технологий искусственного интеллекта RTX 4090, вероятно, является лакомым ускорителем для энтузиастов, небольших, а может и вполне крупных организаций. Кроме этого, в основе RTX 4090 используется урезанный графический процессор AD102, на нём же базируются некоторые высококлассные профессиональные решения, не исключено, что им на производстве отдан приоритет. Но это всё догадки, скорее всего, RTX 4090 очень востребована среди геймеров.

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Ассортимент GeForce RTX 4080 тоже сокращается, но, похоже, по другой причине. Один из продавцов объяснил, что геймеры, которым нужна просто хорошая игровая видеокарта высокого класса и энтузиасты, которым требуется бескомпромиссное решение, обходят стороной RTX 4080, выбирая RTX 4070 Ti или RTX 4090. Из-за медленной реализации объёмы закупок RTX 4080 сокращаются, соответственно, количество карт в продаже постепенно уменьшается.

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В конечном итоге японский ресурс ITMedia советует следить за тенденциями на рынке, в свою очередь, специалисты Tom’s Hardware пока не замечают нехватки видеокарт высокого класса в американских магазинах.