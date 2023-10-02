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Moleculo
Руководитель отдела разработки Intel подтвердил, ядра Raptor и Meteor Lake архитектурно очень похожи
Преимущество достигается за счёт эффективности техпроцесса Intel 4.

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Процессоры Intel Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake выпустят 14 декабря, недавно компания подробно рассказала об архитектуре новинок. В процессорах будут использоваться передовые технологии упаковки, совершенно новый техпроцесс Intel и новые ядра: производительные Redwood Cove и эффективные Crestmont. Предполагалось, что архитектурно эти ядра будут значительным обновлением по сравнению с Raptor Cove и Gracemont в Raptor Lake, похоже, что это не так. Meteor Lake по архитектуре ядер очень похожи на процессоры Raptor Lake, рассказал в интервью GEEKNETIC вице-президент группы проектирования и генеральный директор подразделения разработки SOC Тимоти Уилсон (Timothy Wilson), передаёт Wccftech.

Источник: Intel Corporation и AnandTech

«И P-ядра, и E-ядра в Meteor Lake имеют некоторые микроархитектурные улучшения по сравнению с нашим предыдущим поколением Raptor Lake. Однако у нас есть новый техпроцесс Intel 4, который мы внедряем вместе с Meteor Lake, и обычно, когда мы внедряем новый техпроцесс, мы склонны идти на меньший риск в части архитектуры. А после того, как технологический процесс достигнет определенной зрелости, мы, как правило, совершаем более значительные скачки в совершенствовании наших архитектур. Так что, поскольку это новый технологический процесс и мы получаем преимущества от эффективности Intel 4, мы внесли меньше изменений в архитектуры ядер, и поэтому они очень похожи на архитектуры E- и P-ядер в Raptor Lake», — рассказал Уилсон GEEKNETIC.

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Таким образом, Intel пошла по менее рискованному пути со своим первым дезагрегированным дизайном с применением EUV литографии. Более крупное архитектурное обновление, вероятно, произойдёт в следующем году с процессорами Arrow Lake, с другой стороны, и они должны быть основаны на новой архитектуре Intel 20A.

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Даже если архитектуры процессоров Raptor и Meteor Lake похожи, последние можно считать значительным шагом вперёд за счёт множества других изменений, в частности, в них появилась новая производительная интегрированная графика Xe-LPG, нейронный блок NPU для ускорения ИИ алгоритмов, дополнительные E-ядра в кристалле SOC для энергосбережения и т.д.

#intel #процессоры #raptor lake #meteor lake
Источник: wccftech.com
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