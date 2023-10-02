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Moleculo
Вышла финальная версия Paint.NET 5.0.10 с исправлением уязвимости libwebp и новыми возможностями
Новый выпуск популярного графического редактора.

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Накануне состоялся релиз финальной версии графического редактора Paint.NET 5.0.10, в которой помимо ряда нововведений были устранены уязвимости в библиотеке libwebp (CVE-2023-4863), обновлён компонент WebPFileType, сообщает Deskmodder. Уязвимость связана с переполнением буфера кучи и потенциально затрагивает все программы, где используется данная библиотека, включая веб-браузеры. Ранее сообщалось об обновлениях Chrome и Firefox. Также в новой версии были обновлены компоненты AvifFileType и DdsFileTypePlus.

В числе исправлений редкая ошибка, из-за которой инструменты выделения переставали работать, редкий сбой при быстрой отмене нескольких действий. Все курсоры мыши теперь учитывают настройки размера указателя Windows, а пользовательские эффекты Direct2D теперь имеют метаданные времени выполнения. Также исправлены различные ошибки в функциях и методах. Что касается новых возможностей, появилась поддержка вставки изображений в кодировке Base64, плагины теперь могут получать доступ к встроенным типам файлов JPEG и PNG, ко многим эффектам Direct2D добавлены удобные конструкторы, добавлены GaussianBlurMapEffect, BokehBlurMapEffect, RandomNoiseEffect для использования с плагинами GpuEffect и другие возможности — полный список изменений приведён на сайте программы.

#программы #paint.net
Источник: deskmodder.de
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