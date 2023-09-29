Видеокарту представили в августе.

В августе NVIDIA расширила линейку профессиональных видеокарт RTX ADA до пяти моделей, выпустив RTX 5000, 4500 и 4000 ADA. Это более доступные решения, по сравнению с флагманской RTX 6000 ADA, рекомендованная цена которой составляет 6800 долларов. В VideoCardz заметили, что RTX 5000 ADA появилась в продаже на китайской платформе JD.com, вариант от GIGABYTE стоит 35999 юаней включая местные налоги (примерно 4930 долларов США), что примерно на 50% дешевле RTX 6000 ADA в этом же магазине. Рекомендованная розничная цена RTX 5000 ADA составляет 4000 долларов.

Модель RTX 5000 ADA использует вариант графического процессора AD102, в котором активны 12800 ядер CUDA — это больше, чем у потребительской RTX 4080, но меньше, чем у RTX 4090, а также значительно меньше, чем у RTX 6000 ADA с её 18176 ядрами. Шина памяти в RTX 5000 ADA 256-битная, общим объём GDDR6 составляет 32 ГБ, есть поддержка ECC. Теоретическая вычислительная производительность составляет 65 терафлопс, а пропускная способность памяти 578 ГБ/с. На момент написания карта доступна для заказа.